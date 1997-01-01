Группа продленного дня в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

Вашего ребенка ждут:

Полноценный присмотр нашими творческими и энергичными вожатыми и педагогами; Помощь в выполнении домашнего задания и контроль опытными специалистами; Ежедневные прогулки, творческие занятия и мастер-классы, образовательные экскурсии; Полноценное горячее питание в кафе «Зазеркалье» и кислородные коктейли (обеды и полдники); Отдых и психологическая разгрузка в мультицентре «Арлекин»: сенсорно-интерактивная комната «Магиум», общение с животными в контактном зверинце «Зоомир», общефизическая подготовка на аттракционе «Ниндзя парк», посещение других аттракционов; Возможность посещать курсы школы на особых условиях: театральная студия, студия балета «Ballerina Арлекина», занятия по английскому языку.

Возраст учеников: от 6 лет.

Стоимость занятий: 13000 руб./ мес, 850 руб./день.

Продолжительность занятия: 7 часов.

Частота занятий: 5 раз в неделю (ПН-ПТ).

Количество человек в группах: до 20.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: ПН-ПТ 12:00-19:00.