Группа продленного дня в МЦ «Арлекин»

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
Вашего ребенка ждут:
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Полноценный присмотр нашими творческими и энергичными вожатыми и педагогами;
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Помощь в выполнении домашнего задания и контроль опытными специалистами;
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Ежедневные прогулки, творческие занятия и мастер-классы, образовательные экскурсии;
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Полноценное горячее питание в кафе «Зазеркалье» и кислородные коктейли (обеды и полдники);
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Отдых и психологическая разгрузка в мультицентре «Арлекин»: сенсорно-интерактивная комната «Магиум», общение с животными в контактном зверинце «Зоомир», общефизическая подготовка на аттракционе «Ниндзя парк», посещение других аттракционов;
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Возможность посещать курсы школы на особых условиях: театральная студия, студия балета «Ballerina Арлекина», занятия по английскому языку.
Возраст учеников: от 6 лет.
Стоимость занятий: 13000 руб./ мес, 850 руб./день.
Продолжительность занятия: 7 часов.
Частота занятий: 5 раз в неделю (ПН-ПТ).
Количество человек в группах: до 20.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий: ПН-ПТ 12:00-19:00.
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