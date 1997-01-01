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        Группа "Улыбка" в "Радость здоровья"

        Группа "Улыбка" в "Радость здоровья"

        Гимнастика Развитие речи Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 600 - 4000
        Возраст: 0 - 1 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 199
        • +7 (4212) 612-486
        • +7 (4212) 695-960
        Информация

        Описание

        Как вам известно, был такой замечательный и великий педагог В. А. Сухомлинский. Однажды его спросили: "Когда лучше начать воспитание сына или дочери?" Сухомлинский уточнил у родителей: "А сколько лет вашему ребёнку?" Родители сказали, что малышке исполнился только ещё один годик. "Вы опоздали ровно на год", — ответил родителям Сухомлинский. Родители были изумлены. Но оказалось, что Сухомлинский был прав. За последние десятилетия проводилось много исследований в этой области. Результаты этих исследований твёрдо доказали, что воспитание нужно начинать уже с момента зачатия. Малютка постепенно привыкает к окружающей среде, в которой находится его мать во время беременности. Бывает, что женщина во время беременности раздражена и сильно нервничает. 
        Данный возрастной период является самым важным в развитии ребёнка. От того как родитель организует деятельность своего новорождённого с первых дней жизни, так и в дальнейшем будет зависеть успех в его жизни начиная от поступления в детский сад и в школу, до его профессиональной деятельности.  Кажется, ещё так всё далеко, детский сад, школа, институт, но не так уж всё далеко, и готовится нужно с первых дней жизни!

        Обучение элементам массажа, гимнастики, плавания и закаливания в домашних условиях, элементам динамической гимнастики и т.д.

        Возраст: от 0 до 1 года

        Стоимость: 4000 руб. 12 занятий, одно занятие - 600 руб.

        Продолжительность занятия: 40-60 минут

        Частота занятий: 3 раза в неделю

        Количество человек в группах: до 7 человек

        Дополнительные расходы: нет

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