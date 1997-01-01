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Группа "Улыбка" в "Радость здоровья"
Адреса
- +7 (4212) 612-486
- +7 (4212) 695-960
Информация
Описание
Как вам известно, был такой замечательный и великий педагог В. А. Сухомлинский. Однажды его спросили: "Когда лучше начать воспитание сына или дочери?" Сухомлинский уточнил у родителей: "А сколько лет вашему ребёнку?" Родители сказали, что малышке исполнился только ещё один годик. "Вы опоздали ровно на год", — ответил родителям Сухомлинский. Родители были изумлены. Но оказалось, что Сухомлинский был прав. За последние десятилетия проводилось много исследований в этой области. Результаты этих исследований твёрдо доказали, что воспитание нужно начинать уже с момента зачатия. Малютка постепенно привыкает к окружающей среде, в которой находится его мать во время беременности. Бывает, что женщина во время беременности раздражена и сильно нервничает.
Данный возрастной период является самым важным в развитии ребёнка. От того как родитель организует деятельность своего новорождённого с первых дней жизни, так и в дальнейшем будет зависеть успех в его жизни начиная от поступления в детский сад и в школу, до его профессиональной деятельности. Кажется, ещё так всё далеко, детский сад, школа, институт, но не так уж всё далеко, и готовится нужно с первых дней жизни!
Обучение элементам массажа, гимнастики, плавания и закаливания в домашних условиях, элементам динамической гимнастики и т.д.
Возраст: от 0 до 1 года
Стоимость: 4000 руб. 12 занятий, одно занятие - 600 руб.
Продолжительность занятия: 40-60 минут
Частота занятий: 3 раза в неделю
Количество человек в группах: до 7 человек
Дополнительные расходы: нет
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