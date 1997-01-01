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        Хип-хоп в академии танца "Fly"

        Хип-хоп в академии танца "Fly"

        Количество преподавателей: 2
        Танцы
        Рейтинг: 7.9
        Цена: 350 - 4500
        Возраст: 5 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
        • +7 (4212) 931-817 , запись
        Информация

        Описание: хип-хоп (hip-hop) – одно из самых популярных направлений современных молодежных танцев. Этот стиль впитал в себя уличную философию афроамериканцев, элементы фанка, брейка, попа, джаза. Танцевальный стиль хип-хоп появился в конце прошлого века как танец для бедных американских кварталов. Но экспрессия и креатив хип-хопа вышла далеко за пределы американских улиц, покорив танцполы многих мировых клубов. Хип-хоп дает возможность выразить свои эмоции, чувства и стремления. 

        Хип-хоп помогает развить музыкальный слух, поддерживать мышцы в тонусе, даст вам умение красиво и эффектно двигаться в танце, помогает раскрепоститься. К плюсам хип-хопа можно отнести и растяжку, так необходимую дляразличных акробатических элементов, а так же обще укрепление организма и приобретение подтянутой фигуры.

        Главная особенность хип-хопа – это импровизация, отсутствие заученных движений, свобода самовыражения.
        К хип-хопу относятся брейк-данс, new style, old school, паппинг (popping), крамп (cramp), локинг (locking), вакинг (wacking). 
        Форма одежды: свободная, не стесняющая движений, как на физкультуру (низ – свободные спортивные штаны (желательно хлопковые) или лосины, верх – свободная футболка, обувь – слипоны, кроссовки или кеды, не чешки!).

        Дополнительные расходы – при условии участия в конкурсах на танцевальные костюмы и взносы за участие.

        Стоимость занятий:

        Групповые занятия:

          • - 2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
          • - 1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу . Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
          • - 3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен
          • - 4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

        350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента).

        Продолжительность занятий: Для групп baby dance – 45 минут, все остальные направления – 60 минут.

        Количество человек в группах: групповые занятие - до 10 человек, индивидуальные – до 2.

        Форма одежды: верх – футболка или майка, низ – шорты или леггинсы, обувь – кроссовки или кеды.

        Дополнительные расходы: на костюмы для выступлений и взносы за участие в конкурсах.

        Расписание занятий:

        Хип-хоп (детская, 5-8 лет):

        сб. 14:00 и вс. 16:00 - начинающие.

        Хип-хоп (12+):

        пт. 20:30 и вс. 11:15 – начинающие. 

        Хип-хоп (9-16 лет):

        сб. 15:00 и вс. 17:00 - начинающие+продолжающие. 

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