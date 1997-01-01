Hip-hop в Day dance studio

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
- +7 (924) 318-11-15
Информация
Описание:
Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.
Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.
Возраст учеников: от 1 года.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: 15 человек.
Стоимость занятий:
- 1 занятие: 350 руб.
- Абонемент на 8 занятий: 2300 руб.
- Абонемент на 16 занятий: 3800 руб.
-
Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"От 3 до 7 лет Частная
-
Хореография в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Государственная
-
Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
-
Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
-
Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
-
Секция "Брейк-данс" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
Загрузка комментариев...