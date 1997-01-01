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Hip-hop в СК «Арена»
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-989
Информация
Описание: Танцевальное направление Hip-Hop пришло к нам с улиц Бронкса, Нью-Йорка и включает в себя огромное количество подстилей. Хип-хоп – это не только танец, это образ и стиль жизни, это творчество и импровизация, это целая культура!в танцевальном направлении движения исполняются под хип-хоп музыку. Характерной чертой в танцевальной культуре являются эксперименты в хореографии и, конечно, импровизация. Ярким отличием от других танцевальных направлений является его характер, актерская составляющая.
Возраст учеников: от 7 до 9 лет.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: ПН, СР, ПТ 10:00-11:00, 18:15-19:15.
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