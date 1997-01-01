Хип Хоп в СК «Заряд»

Информация

Описание: Хип Хоп- это танец, который объединяет множество танцевальных стилей и направлений XX века. В широком понимании, Хип-Хоп – это практически любой танец, который танцуют под соответствующую музыку. Именно поэтому, довольно сложно выделить определенное направление Hip-Hop, т.к. в нем соединено множество стилей, в связи с чем, чаще всего используется термин «танец в стиле хип-хоп».

Возраст учеников: от 4 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий:

4-6 лет (Преподаватель - Рыжков Денис)

Сб. 14:00 Вс. 10:00

12+:

Пн. 16:30 Ср.15:30

7-11 (Преподаватель - Еремин Сергей)

Пн. Чт. 17:30