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Хип Хоп в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: Хип Хоп- это танец, который объединяет множество танцевальных стилей и направлений XX века. В широком понимании, Хип-Хоп – это практически любой танец, который танцуют под соответствующую музыку. Именно поэтому, довольно сложно выделить определенное направление Hip-Hop, т.к. в нем соединено множество стилей, в связи с чем, чаще всего используется термин «танец в стиле хип-хоп».
Возраст учеников: от 4 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий:
4-6 лет (Преподаватель - Рыжков Денис)
Сб. 14:00 Вс. 10:00
12+:
Пн. 16:30 Ср.15:30
7-11 (Преподаватель - Еремин Сергей)
Пн. Чт. 17:30
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
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