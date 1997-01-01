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Хоккей с мячом в арене «Ерофей»
Цена: Цена не указана
Возраст: Возраст не указан
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 456-797
- +7 (4212) 611-414
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Стаж 10 летОтзывов: 10Стаж 10 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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