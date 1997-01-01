Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»

Информация

Описание:обучение детей хоккею с шайбой по предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки. В школе работает 20 тренеров В 2015 году в рамках II всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного образования детей» КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» признано лауреатом конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015».

Возраст учеников: от 5 до 18 лет.

Стоимость обучения: 3600 руб./мес.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: для учащихся в возрасте 6-9 лет до 6 часов в неделю, далее - в соответствии с программой спортивной подготовки.

Количество обучающихся: 978 чел.,

Количество занимающихся в группе: до 25 человек.

Сайт учреждения: www.amur-school.ru