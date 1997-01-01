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Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»
Цена: От 3600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (4212) 424-816
- +7 (4212) 424-817
Информация
Описание:обучение детей хоккею с шайбой по предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки. В школе работает 20 тренеров В 2015 году в рамках II всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного образования детей» КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» признано лауреатом конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015».
Возраст учеников: от 5 до 18 лет.
Стоимость обучения: 3600 руб./мес.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: для учащихся в возрасте 6-9 лет до 6 часов в неделю, далее - в соответствии с программой спортивной подготовки.
Количество обучающихся: 978 чел.,
Количество занимающихся в группе: до 25 человек.
Сайт учреждения: www.amur-school.ru
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