Хореографическая студия «Шанс» в ДК Профсоюзов

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Адреса
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Проводится обучение основам народного, эстрадного, бального и классического танцев, музыкально-ритмического. Общефизического развития детей. Регулярно проводятся открытые уроки и занятия для родителей.
Участие в соревнованиях:
Студия постоянно принимает участие и становится Лауреатом и Дипломантом Международных, Региональных, краевых и Городских конкурсов хореографического искусства. Постоянно выезжает на фестивали и конкурсы в города: Владивосток, Биробиджан, Дзямусы, Харбин.
дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):
Возраст учеников: от 4 до 14 лет, только девочки.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, четверг.
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Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
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Секция «Hip-Hop» в студии «Positive»От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Группа «Радостята» в ДК ПрофсоюзовОт 3 до 6 лет От 800 руб Частная
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Студия хип-хопа «Стар трэк» в МАУ «ЦРН «Диалог»От 7 до 189 лет От 500 руб Частная
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Детская школа балета PRIMA-балеринаОт 3 до 7 лет От 3000 руб Частная
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Студия восточного танца «Ясмин»От 5 до 65 лет От 700 руб Частная
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Секция "Dancehall" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
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