Хореографическая студия «Шанс» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Проводится обучение основам народного, эстрадного, бального и классического танцев, музыкально-ритмического. Общефизического развития детей. Регулярно проводятся открытые уроки и занятия для родителей.

Участие в соревнованиях:

Студия постоянно принимает участие и становится Лауреатом и Дипломантом Международных, Региональных, краевых и Городских конкурсов хореографического искусства. Постоянно выезжает на фестивали и конкурсы в города: Владивосток, Биробиджан, Дзямусы, Харбин.

дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):

Возраст учеников: от 4 до 14 лет, только девочки.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, четверг.