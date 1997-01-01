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Хореографический ансамбль «Ритмикс»
Адреса
- +7 (914) 200-66-86
Информация
Описание: Хореография-это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Занятия хореографическим искусством оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. Формирует красивую фигуру, развивает гибкость. Пластичность, выразительность. Укрепляет здоровье, правильно развивает костно-мышечный аппарат. Учит эстетике и выразительности, помогает раскрыть в детях творческий потенциал. Воспитывает и развивает у ребенка художественный вкус, учит детей, слушать, воспринимать, оценивать музыку. Развивает интерес к ней. Хореографический ансамбль «Ритмикс», является постоянным участником краевых, региональных, международных конкурсов и фестивалей в г. Хабаровске и за его пределами.
Возраст учеников: 4-7 лет, 7-10 лет, 10-14 лет, 14 и старше
Частота занятий: 3 раза в неделю
Стоимость занятий: от 2000 рублей
Продолжительность занятий: 60-90 мин.
Количество человек в группах: 10-20
Форма одежды: при собеседовании
Дополнительные расходы: при собеседовании
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