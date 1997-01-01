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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: художественное.
Для обучения детей : 5-14 лет.
Срок обучения: 9 лет( 3 этапа):
1 этап: 5-6 лет -2 года
2 этап: 7-8 лет -2 года
3 этап: 9-14 лет -5 лет
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 15.
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