Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Хореография в ДЮЦ "Импульс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: детская танцевальная студия.
Возраст: с 5 до 7 лет.
Основа: платная (75 рублей / час на 2016 год)
Форма : приобретается самостоятельно
-
Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж 10 летОтзывов: 0
-
Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
-
Vogue в СК «Заряд»От 14 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Дэнс Холл в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Школа-студия DiVoBalletОт 3 до 14 лет От 2800 руб Частная
-
Современная хореография в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
-
Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"От 6 до 17 лет От 3500 руб Частная
-
Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
-
Секция "Mix Kids" в L.A. Dance StudioОт 4 до 12 лет Бесплатно Частная
-
Чир-Денс в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Контемпорари в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
-
Zumba kidsОт 6 до 13 лет От 2000 до 2400 руб Частная
Загрузка комментариев...