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Хоровая студия в ДШИ №6
Цена: 250 - 1000
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Описание: уроки хорового пения в детской школе искусств.
Возраст: 6,5 - 16 лет.
Группа из 8-10 человек.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Стоимость: 1000 рублей в месяц (250 рублей/1 занятие).
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж 27 летОтзывов: 0
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