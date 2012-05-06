Хоровое пение в ДШИ №7

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: обучение детей хоровому пению в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6,5-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
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Общее музыкальное образование в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1300 руб Государственная
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Сольное пение в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 1600 руб Государственная
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Студия "Веселые нотки" в школе "Радость"От 3 до 18 лет До 15000 руб Государственная
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Вокал в РЦ «Детская академия»От 4 до 7 лет От 2200 руб Частная
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Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Сольфеджио в ДМШ №4От 7 до 17 лет От 1080 руб Государственная
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Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Отделение "Саксофон" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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