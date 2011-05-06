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Адреса
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Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 51
- +7 (924) 305-79-26 , Анастасия
Информация
Описание: группа детей на семейном обучении, начальная школа только в небольших группах, с репетитором, который уделит внимание каждому ребенку и сделает процесс образования максимально комфортным.
расписание работы - несколько дней в неделю (ориентировочно с сентября, понедельник, среда, пятница)
Возраст учеников: с 6,5 лет
Стоимость занятий: 6000 руб./в месяц.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю, на протяжении года
Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.
Преподаватели из школ с опытом работы.
Форма одежды: свободная.
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Курс "Галилео" в детском клубе "Я сам"От 4 до 9 лет От 2400 до 3400 руб Частная
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Секция "Кроха" в школе "Радость"До 2 лет От 3000 до 3000 руб Частная
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Мини-сад в центре «Бэйбл»От 2 до 7 лет От 500 до 4600 руб Частная
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Школа «Ступеньки» в ДЮЦ «Техноспектр»От 2 до 6 лет От 2800 руб Государственная
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Секция "Малыш" в школе "Радость"От 2 до 4 лет От 3000 до 3000 руб Частная
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Секция "Карусель" в ДЮЦ "Импульс"От 3 до 7 лет Государственная
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Обучение чтению в центре "Колибри"От 2 до 5 лет Частная
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Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Группа «Малышок» в центре «Колибри»От 2 до 5 лет Частная
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Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник"От 1 до 3 лет От 150 руб Государственная
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