Информация

Описание: группа детей на семейном обучении, начальная школа только в небольших группах, с репетитором, который уделит внимание каждому ребенку и сделает процесс образования максимально комфортным.

расписание работы - несколько дней в неделю (ориентировочно с сентября, понедельник, среда, пятница)

Возраст учеников: с 6,5 лет

Стоимость занятий: 6000 руб./в месяц.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю, на протяжении года

Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.

Преподаватели из школ с опытом работы.

Форма одежды: свободная.