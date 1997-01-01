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Художественная гимнастика – выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).

Занятия позволяют развить пластичность, ловкость, ритмичность, эмоциональность и выразительность, улучшить общее физическое, растяжку, осанку, пластику.

Возраст: 4-8 лет.

Секция находится в СК "Виктория".

Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика - это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.