Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Художественная гимнастика в ДСЦ "ЮниCLUB"
Адреса
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание:
Художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта. Художественная гимнастика формирует гармоничное развитие тела, способствует эстетическому воспитанию, воспитывает вкус, ребенок научится чувствовать музыку и психологически раскрепоститься. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости, пластичности, чувства ритма , координации движений, грацию, и конечно же, дисциплину.
Набор девочек от трех лет ведется круглый год.
Возраст учащихся: от 4 лет(только девочки).
Форма: приобретается самостоятельно.
Основа: платная.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по гимнастике в Хабаровске
-
Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубеОт 3 до 6 лет От 400 до 3000 руб Частная
-
Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Художественная гимнастика в СК «Арена»От 3 до 5 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики"От 3 до 8 лет От 450 до 2400 руб Частная
-
Спортивная гимнастика в ФК "World Class'ики"От 4 до 9 лет От 2400 руб Частная
-
Секция "Художественная гимнастика" в ФК "Наутилус"До 26000 руб Частная
-
Воздушные кольца в студии "Терпсихора"От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия"От 4 до 7 лет Государственная
-
Группа "Улыбка" в "Радость здоровья"До 1 лет От 600 до 4000 руб Частная
-
ВикторияОт 4 до 8 лет Частная
Загрузка комментариев...