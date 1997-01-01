Художественная гимнастика в ДСЦ "ЮниCLUB"

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Описание:

Художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта. Художественная гимнастика формирует гармоничное развитие тела, способствует эстетическому воспитанию, воспитывает вкус, ребенок научится чувствовать музыку и психологически раскрепоститься. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости, пластичности, чувства ритма , координации движений, грацию, и конечно же, дисциплину.

Набор девочек от трех лет ведется круглый год.

Возраст учащихся: от 4 лет(только девочки).

Форма: приобретается самостоятельно.

Основа: платная.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.

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