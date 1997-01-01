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Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия"
Адреса
- +7 (4212) 751-942
- +7 (4212) 751-943
Информация
Описание: упражнения общей и специальной физической подготовки, элементы хореографии и танца, упражнения без предмета и с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента.), подвижные игры, эстафеты, общеразвивающие упражнения, то есть ОФП с начальным обучением художественной гимнастике.
Условия для зачисления ребенка в группы ОФП с начальным обучением художественной гимнастике (платные услуги):
- медицинское заключение от участкового врача, разрешающее ребенку заниматься гимнастикой;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Стоимость: проводятся занятия на платной основе.
Форма: приобретается самостоятельно.
Инвентарь: приобретается самостоятельно.
Тренировочные базы:
- СК "Олимпия".
Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по гимнастике в Хабаровске
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