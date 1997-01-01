Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия"

Информация

Описание: упражнения общей и специальной физической подготовки, элементы хореографии и танца, упражнения без предмета и с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента.), подвижные игры, эстафеты, общеразвивающие упражнения, то есть ОФП с начальным обучением художественной гимнастике.

Условия для зачисления ребенка в группы ОФП с начальным обучением художественной гимнастике (платные услуги):

медицинское заключение от участкового врача, разрешающее ребенку заниматься гимнастикой;

копия свидетельства о рождении ребенка.

Стоимость: проводятся занятия на платной основе.

Форма: приобретается самостоятельно.

Инвентарь: приобретается самостоятельно.

Тренировочные базы:

СК "Олимпия".

Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.

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