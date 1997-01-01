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Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики"
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Информация
Описание: Вид спорта, выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).
Возраст: 3-8 лет
Частота занятий:3 раза в неделю для детей
Продолжительность занятия: 60 минут
Количество человек в группе:8-10 чел.
Форма: приобретается самостоятельно
Инвентарь: предоставляется
Стоимость: бесплатно (в рамках детской карты), 450 для не членов клуба, пакет 8 занятий - 2400 для не членов клуба
Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по гимнастике в Хабаровске
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж 8 летОтзывов: 0
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