Художественная гимнастика в СК «Арена»

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Информация
Описание: один из самых зрелищных и изящных видов спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений. Упражнения могут выполняться как с использованием предметов (обруч, мяч, скакалка, лента, булавы), так и без него. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта.
Гимнастки обладают хорошей гибкостью, растяжкой, высоким толчком, стройной фигурой, хорошей координацией движений. Развить эти качества гимнастка может только путём регулярных тренировок и под контролем профессионального тренера.
Возраст учеников: с 3-х до 5 лет.
Стоимость занятий:
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пробное занятие бесплатно (по записи),
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абонемент на 8 занятий 2400 руб.,
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абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.
Форма одежды: гимнастический купальник, носочки, волосы собраны в шишку.
Дополнительные расходы: гимнастическая скакалка.
Расписание работы: ВТ, ЧТ 19:00 – 20:00, СБ 18:00 – 19:00.
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