Художественная гимнастика в СК «Арена»

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Описание: один из самых зрелищных и изящных видов спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений. Упражнения могут выполняться как с использованием предметов (обруч, мяч, скакалка, лента, булавы), так и без него. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта.

Гимнастки обладают хорошей гибкостью, растяжкой, высоким толчком, стройной фигурой, хорошей координацией движений. Развить эти качества гимнастка может только путём регулярных тренировок и под контролем профессионального тренера.

Возраст учеников: с 3-х до 5 лет.

Стоимость занятий:

пробное занятие бесплатно (по записи),

абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

абонемент на 12 занятий 3200 руб.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.

Форма одежды: гимнастический купальник, носочки, волосы собраны в шишку.

Дополнительные расходы: гимнастическая скакалка.

Расписание работы: ВТ, ЧТ 19:00 – 20:00, СБ 18:00 – 19:00.