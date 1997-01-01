Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
"Художественное эстетическое развитие" в ДМШ №1
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (121) 230-45-76
Информация
Возраст обучающихся: от 4 до 7 лет
Наполняемость группы – 10 чел.
Занятия ведет 1-2 преподавателя
Продолжительность – 1,5 академических часа в неделю (6 академических часов в месяц)
Содержание курса:
- Основы музыкальной грамоты
- Элементарное сольфеджио
- Слушание музыки и анализ музыкальных произведений
- Музыкальная литература (рассказы о композиторах с аудио и видео иллюстрациями)
- Игра в детском оркестре
- Основы ритмики
Стоимость обучения – 1.500 руб. в месяц (+ существует бюджетная основа)
-
Секция "Музыкотерапия" в ДШИ №6От 6 до 9 лет От 250 до 1000 руб Государственная
-
Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
-
Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Бас-гитара" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Государственная
-
Сольфеджио в ДМШ №4От 7 до 17 лет От 1080 руб Государственная
-
Народный вокал в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Студия "Фольклорное пение" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4От 4 до 18 лет Государственная
Загрузка комментариев...