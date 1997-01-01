Художественное творчество в центре «Мамина школа»

Информация

Описание: В процессе осуществляемой на занятиях деятельности происходит специфическое образное познание действительности, а познавательная деятельность, как известно, имеет большое значение для умственного развития ваших детей.

Важным аспектом реализации вышеуказанного является также сотворчество педагога с детьми, для чего необходима специальная подготовка.

Возраст учеников: 2-7 лет

Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: 3-5.