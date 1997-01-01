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Художественное творчество в центре «Мамина школа»
Цена: До 3600
Возраст: 2 - 7 лет
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация
Описание: В процессе осуществляемой на занятиях деятельности происходит специфическое образное познание действительности, а познавательная деятельность, как известно, имеет большое значение для умственного развития ваших детей.
Важным аспектом реализации вышеуказанного является также сотворчество педагога с детьми, для чего необходима специальная подготовка.
Возраст учеников: 2-7 лет
Стоимость занятий: 3600 (8 занятий в месяц)
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: 3-5.
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