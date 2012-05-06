Игра на гитаре «Волшебные струны» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Основная особенность – преподавание по программе, рассчитанной на людей, не имеющих специального музыкального образования. Мы преподаем курс эстрадной гитары, позволяющий ученикам уже на первом-втором месяце занятий исполнять под гитару несложные песни. Занятия ведутся индивидуально с каждым учеником в группах по 6-8 человек. Программа предусматривает знакомство с игрой в разных стилях и направлениях – рок, блюз, джаз, фолк, классика, фламенко, бардовская песня, эстрада, аккомпанемент, ансамбль.

Возраст учеников: от 6 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, воскресенье.