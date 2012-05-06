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Игра на гитаре «Волшебные струны» в ДК Профсоюзов
Цена: От 800
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Основная особенность – преподавание по программе, рассчитанной на людей, не имеющих специального музыкального образования. Мы преподаем курс эстрадной гитары, позволяющий ученикам уже на первом-втором месяце занятий исполнять под гитару несложные песни. Занятия ведутся индивидуально с каждым учеником в группах по 6-8 человек. Программа предусматривает знакомство с игрой в разных стилях и направлениях – рок, блюз, джаз, фолк, классика, фламенко, бардовская песня, эстрада, аккомпанемент, ансамбль.
Возраст учеников: от 6 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, воскресенье.
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