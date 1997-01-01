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        Игра на гитаре в ДЮЦ «Восхождение»

        Игра на гитаре в ДЮЦ «Восхождение»

        Количество преподавателей: 1
        Музыка
        Рейтинг: 7.1
        Цена: От 2040
        Возраст: 11 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987
        • +7 (4212) 389-621
        Информация

        Описание: занятия могут проводиться в актовом зале или в классной комнате школы, в разновозрастной группе девочек и мальчиков. Учебная группа может быть поделена на подгруппы с учетом готовности обучающихся к практическому освоению техники игры на гитаре.

        По ходу занятий обучающиеся посещают концерты известных гитаристов, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессиональных гитаристов. Знакомятся со специальной литературой по различным культурологическим аспектам исполнительского мастерства гитариста.

        Подведение итогов занятий объединения юных гитаристов могут быть подведены в форме отчетного концерта с приглашением родителей подростков, друзей и представителей общественности.

        Цель программы: развитие музыкальных способностей, приобретение обучающимися базовых музыкальных знаний и навыков исполнительства, с помощью освоения техники исполнения гитарной музыки.

        Возраст учеников: от 11 до 17 лет.

        Количество человек в группах: 5 человек.

        Продолжительность обучения по программе - 1 учебный год.

        Продолжительность занятия: 4часа.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Стоимость занятий: 2040 руб./месяц.

        Форма одежды: свободная.

        Расписание занятий: ПН, ЧТ 16:00-20:00.

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