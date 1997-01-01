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"Иллюстратор" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: цифровая иллюстрация - рисунок, выполненный на компьютере. Благодаря широким возможностям техники можно выполнить любой креативный рисунок как живописный, так и графический. Рисование происходит не на бумаге, а с использованием специальной техники - непосредственно компьютер, графический планшет и стилус.
Возраст учащихся: от 8 до 18 лет.
Основа: платная.
Количество человек в группах: до 20.
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