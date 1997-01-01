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Индивидуальные занятия с логопедом в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
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Диагностика речевого развития ребенка;
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Коррекция звукопроизношения, автоматизацию поставленных звуков (Р, Ж, Ш, С);
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Коррекция нарушений лексической части речи: отсутствие навыков склонения слов по родам,числам,падежам, отсутствие или неправильное применение союзов и предлогов и т.д (Дислексия);
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Коррекция общего недоразвития речи 3, 2, 1 ст. (включая алалию всех видов);
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Задержка речевого развития;
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Логопедический массаж;
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Коррекция заикания (логопедический фактор);
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Профилактика и коррекцию нарушений чтения и письма (дислексия, дисграфия);
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Заключение по данным логопедического исследования речи для предоставления в детский сад, школу;
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Работа с детьми от 2-2.5 лет по развитию речи, с элементами логопедических методик для данной возрастной группы;
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Работа с труднообучаемой категорией детей (аутизм, с-м Дауна и т.д).
Возраст учеников: от 2 лет.
Стоимость занятий: 5600 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий: подбирается индивидуально.
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
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