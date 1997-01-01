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        Индивидуальные занятия с логопедом в МЦ «Арлекин»

        Индивидуальные занятия с логопедом в МЦ «Арлекин»

        Количество преподавателей: 2
        Развитие речи
        Рейтинг: 7.9
        Цена: От 5600
        Возраст: 2 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
        • +7 (4212) 766-066
        Информация

        Описание:

        1. Диагностика речевого развития ребенка;

        2. Коррекция звукопроизношения, автоматизацию поставленных звуков (Р, Ж, Ш, С);

        3. Коррекция нарушений лексической части речи: отсутствие навыков склонения слов по родам,числам,падежам, отсутствие или неправильное применение союзов и предлогов и т.д (Дислексия);

        4. Коррекция общего недоразвития речи 3, 2, 1 ст. (включая алалию всех видов);

        5. Задержка речевого развития;

        6. Логопедический массаж;

        7. Коррекция заикания (логопедический фактор);

        8. Профилактика и коррекцию нарушений чтения и письма (дислексия, дисграфия);

        9. Заключение по данным логопедического исследования речи для предоставления в детский сад, школу;

        10. Работа с детьми от 2-2.5 лет по развитию речи, с элементами логопедических методик для данной возрастной группы;

        11. Работа с труднообучаемой категорией детей (аутизм, с-м Дауна и т.д).

        Возраст учеников: от 2 лет.

        Стоимость занятий: 5600 руб./месяц.

        Продолжительность занятия: 30 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание занятий: подбирается индивидуально.

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