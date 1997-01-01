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Индивидуальные занятия "Сольфеджио" в ДМШ №1
Цена: 3000 - 6000
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация
Занятия ведет 1 преподаватель
Продолжительность – 1-2 академических часа в неделю (4-8 академических часа в месяц)
Содержание курса:
- Музыкальная грамота
- Вокально-интонационные упражнения, сольфеджирование и пение с листа
- Суховой анализ
- Музыкальный диктант
- Подбор по слуху мелодий и аккомпанемента
- Сочинение на заданный текст и ритм
Стоимость обучения:
- 3.000 руб. в месяц с одним академическим часом
- 6.000 руб. в месяц с двумя академическими часами
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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