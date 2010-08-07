Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»

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Описание: занятия, проводимые в нашем объединении неразрывно связаны со школьным курсом информатики и носят как теоритический, так и практический характер. Программа обучения затрагивает такие стороны работы персональных компьютеров как внутреннее устройство и принципы работы различных компонентов, операционные системы и прикладное программное обеспечение, работа в сетях и WEB программирование. Помимо этого, курс поможет лучше понимать физические процессы, на базе которых построены современные компьютеры. Занятия развивают творческое мышление, технические навыки, внимательность, аккуратность и научат при помощи персонального компьютера решать задачи, с которыми предстоит столкнутся в повседневной жизни.

Краткий перечень знаний и навыков

которые ребенок получит, занимаясь в нашем объединении:

«Устройство персонального компьютера и сетей передачи данных»

Внутреннее устройство персонального компьютера;

Навыки самостоятельной сборки компьютера, подбор совместимых компонентов;

Внутреннего устройства периферийных устройств;

Устройство сетей передачи данных, локальных и глобальных сетей;

Настройки маршрутизаторов, Wi-Fi точек доступа и других сетевых устройств;

Как построить и защитить свою сеть.

«Операционные системы. Прикладное программное обеспечение. WEB программирование».

Операционные системы Windows 7/8/10, Linux Centos/Ubuntu/ALT;

Установка и настройка операционных систем под различные задачи;

Виртуальные машины и работа с ними;

Прикладные программы для работы с файлами, архивами и графикой;

Антивирусы и защита ПК от вирусов;

Навыки работы в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и OpenOffice;

Электронная почта;

Базы данных и информационные системы;

Основы WEB программирования;

Управление интернет порталами.

Программа рассчитана на 2 года.

Возраст учеников: от 12 до 16 лет.

Количество человек в группах: до 10 детей.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.