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Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296
- +7 (4212) 585-297
Информация
Описание: занятия, проводимые в нашем объединении неразрывно связаны со школьным курсом информатики и носят как теоритический, так и практический характер. Программа обучения затрагивает такие стороны работы персональных компьютеров как внутреннее устройство и принципы работы различных компонентов, операционные системы и прикладное программное обеспечение, работа в сетях и WEB программирование. Помимо этого, курс поможет лучше понимать физические процессы, на базе которых построены современные компьютеры. Занятия развивают творческое мышление, технические навыки, внимательность, аккуратность и научат при помощи персонального компьютера решать задачи, с которыми предстоит столкнутся в повседневной жизни.
Краткий перечень знаний и навыков
которые ребенок получит, занимаясь в нашем объединении:
«Устройство персонального компьютера и сетей передачи данных»
-
Внутреннее устройство персонального компьютера;
-
Навыки самостоятельной сборки компьютера, подбор совместимых компонентов;
-
Внутреннего устройства периферийных устройств;
-
Устройство сетей передачи данных, локальных и глобальных сетей;
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Настройки маршрутизаторов, Wi-Fi точек доступа и других сетевых устройств;
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Как построить и защитить свою сеть.
«Операционные системы. Прикладное программное обеспечение. WEB программирование».
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Операционные системы Windows 7/8/10, Linux Centos/Ubuntu/ALT;
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Установка и настройка операционных систем под различные задачи;
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Виртуальные машины и работа с ними;
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Прикладные программы для работы с файлами, архивами и графикой;
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Антивирусы и защита ПК от вирусов;
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Навыки работы в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и OpenOffice;
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Электронная почта;
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Базы данных и информационные системы;
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Основы WEB программирования;
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Управление интернет порталами.
Программа рассчитана на 2 года.
Возраст учеников: от 12 до 16 лет.
Количество человек в группах: до 10 детей.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
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