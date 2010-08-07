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        Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»

        Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»

        Количество преподавателей: 1
        Компьютер
        Рейтинг: 7.1
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 12 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296
        • +7 (4212) 585-297
        Информация

        Описание: занятия, проводимые в нашем объединении неразрывно связаны со школьным курсом информатики и носят как теоритический, так и практический характер. Программа обучения затрагивает такие стороны работы персональных компьютеров как внутреннее устройство и принципы работы различных компонентов, операционные системы и прикладное программное обеспечение, работа в сетях и WEB программирование. Помимо этого, курс поможет лучше понимать физические процессы, на базе которых построены современные компьютеры. Занятия развивают творческое мышление, технические навыки, внимательность, аккуратность и научат при помощи персонального компьютера решать задачи, с которыми предстоит столкнутся в повседневной жизни.

        Краткий перечень знаний и навыков

        которые ребенок получит, занимаясь в нашем объединении:

        «Устройство персонального компьютера и сетей передачи данных»

        • Внутреннее устройство персонального компьютера;

        • Навыки самостоятельной сборки компьютера, подбор совместимых компонентов;

        • Внутреннего устройства периферийных устройств;

        • Устройство сетей передачи данных, локальных и глобальных сетей;

        • Настройки маршрутизаторов, Wi-Fi точек доступа и других сетевых устройств;

        • Как построить и защитить свою сеть.

        «Операционные системы. Прикладное программное обеспечение. WEB программирование».

        • Операционные системы Windows 7/8/10, Linux Centos/Ubuntu/ALT;

        • Установка и настройка операционных систем под различные задачи;

        • Виртуальные машины и работа с ними;

        • Прикладные программы для работы с файлами, архивами и графикой;

        • Антивирусы и защита ПК от вирусов;

        • Навыки работы в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и OpenOffice;

        • Электронная почта;

        • Базы данных и информационные системы;

        • Основы WEB программирования;

        • Управление интернет порталами.

        Программа рассчитана на 2 года.

        Возраст учеников: от 12 до 16 лет.

        Количество человек в группах: до 10 детей.

        Продолжительность занятия: 1,5 часа.

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