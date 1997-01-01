Инженерный класс в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Инженерный класс - это не обычный класс. Он предоставляет учащимся возможность

погрузиться в технологическую среду и «примерить» на себя профессию инженера.

А современная инженерия - это симбиоз научных направлений: робототехника, электроника, физика, математика, IT технологии и многие другие. И задача нашей образовательной программы расширить кругозор детей, привить интерес к техническому творчеству, приобрести полезные навыки и знания,

которые открывают новые перспективы в современном мире.

Курс совмещает в себе сразу несколько направлений деятельности. Это изучение элементов цифровой электроники, программирования, физики, робототехники, 3D – моделирования и печати. В рамках курса дети работают с контроллером Arduino uno, учатся обрабатывать информацию с датчиков, передавать данные через радиоканал и создают действующие программируемые устройства.

Возраст учеников: 12-16 лет.

Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Частота занятий:1 раз в неделю.