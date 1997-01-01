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Инженерный класс в ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (914) 182-05-39
- +7 (4212) 637-152
Информация
Описание:
Инженерный класс - это не обычный класс. Он предоставляет учащимся возможность
погрузиться в технологическую среду и «примерить» на себя профессию инженера.
А современная инженерия - это симбиоз научных направлений: робототехника, электроника, физика, математика, IT технологии и многие другие. И задача нашей образовательной программы расширить кругозор детей, привить интерес к техническому творчеству, приобрести полезные навыки и знания,
которые открывают новые перспективы в современном мире.
Курс совмещает в себе сразу несколько направлений деятельности. Это изучение элементов цифровой электроники, программирования, физики, робототехники, 3D – моделирования и печати. В рамках курса дети работают с контроллером Arduino uno, учатся обрабатывать информацию с датчиков, передавать данные через радиоканал и создают действующие программируемые устройства.
Возраст учеников: 12-16 лет.
Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Частота занятий:1 раз в неделю.
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