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Иностранные языки Центр «ЯZYKOFF»
Адреса
- +7 (914) 421-76-38
Информация
Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00
Возраст учеников: от 4 до 18 лет
Стоимость занятий: 3800-4000 руб/месяц
Продолжительность занятий: 1 час 20 минут/2 раза в неделю
Количество человек в группах: от 4 до 6 человек
Описание секции: входе обучения используются современные методики и программы, красочные пособия, видео- и аудио-материалы, различные настольные и подвижные игры. Упор делается на преодоление языкового барьера и развитие разговорной речи, аудированию и подробный разбор грамматики. Обязательно контролируем успеваемость наших учеников в общеобразовательной школе, проводим интересные языковые мероприятия.Занятия ведут опытные преподаватели с высшим педагогическим образованием, знанием современных методик и прошедшие стажировку за рубежом.
Дополнительные расходы: нет
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