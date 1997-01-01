Иностранные языки Центр «ЯZYKOFF»

Информация

Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00

Возраст учеников: от 4 до 18 лет

Стоимость занятий: 3800-4000 руб/месяц

Продолжительность занятий: 1 час 20 минут/2 раза в неделю

Количество человек в группах: от 4 до 6 человек

Описание секции: входе обучения используются современные методики и программы, красочные пособия, видео- и аудио-материалы, различные настольные и подвижные игры. Упор делается на преодоление языкового барьера и развитие разговорной речи, аудированию и подробный разбор грамматики. Обязательно контролируем успеваемость наших учеников в общеобразовательной школе, проводим интересные языковые мероприятия.Занятия ведут опытные преподаватели с высшим педагогическим образованием, знанием современных методик и прошедшие стажировку за рубежом.

Дополнительные расходы: нет