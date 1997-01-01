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Иностранный язык в МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов"
Цена: 1750 - 1750
Возраст: 8 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Запарина, 127 , каб. 5
- +7 (4212) 567-732
Информация
Возраст: от 8 до 10 лет.
Стоимость: 1750 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 человек.
Форма одежды: повседневная.
Дополнительные расходы: нет.
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