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Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"
Адреса
- +7 (4212) 223-266
Информация
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Инструментальное исполнительство»:
- «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»;
- «Инструментальное исполнительство. Флейта»;
- «Инструментальное исполнительство. Саксофон»;
- «Инструментальное исполнительство. Аккордеон»;
- «Инструментальное исполнительство. Баян».
Срок обучения: 7 лет (с дополнительным годом обучения - 8 класс).
Учебные предметы: специальность, хор, сольфеджио, элементарная теория музыки, слушание музыки, музыкальная литература.
Возраст: с 6,5 лет.
Стоимость: бесплатно.
Правила приёма в школу
В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнится не менее шести лет и шести месяцев и не более девяти лет, имеющие определенно выраженные музыкальные способности и здоровый голосовой аппарат.
Необходимым условием успешного обучения в школе является также хорошее здоровье ребёнка.
Для поступающих в 1 класс школы наличие дома фортепиано (можно электронного) обязательно.
Отбор детей по всем образовательным программам в области искусств проводится в единой форме прослушивания.
Содержание формы прослушивания (требования к поступающим) включают в себя:
- вокальные данные (качество голоса, чистота интонирования, хорошая дикция, выразительность при исполнении песни);
- ритм (точное повторение заданных ритмических формул);
- слух (точное звуковысотное воспроизведение звуков и определение количества заданных звуков);
- память (точное повторение музыкальной фразы, попевки).
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