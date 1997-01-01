Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек"

Информация

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Инструментальное исполнительство»:

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано»;

«Инструментальное исполнительство. Флейта»;

«Инструментальное исполнительство. Саксофон»;

«Инструментальное исполнительство. Аккордеон»;

«Инструментальное исполнительство. Баян».

Срок обучения: 7 лет (с дополнительным годом обучения - 8 класс).

Учебные предметы: специальность, хор, сольфеджио, элементарная теория музыки, слушание музыки, музыкальная литература.

Возраст: с 6,5 лет.

Стоимость: бесплатно.

Правила приёма в школу

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнится не менее шести лет и шести месяцев и не более девяти лет, имеющие определенно выраженные музыкальные способности и здоровый голосовой аппарат.

Необходимым условием успешного обучения в школе является также хорошее здоровье ребёнка.

Для поступающих в 1 класс школы наличие дома фортепиано (можно электронного) обязательно.

Отбор детей по всем образовательным программам в области искусств проводится в единой форме прослушивания.

Содержание формы прослушивания (требования к поступающим) включают в себя: