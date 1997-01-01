Инструментальный ансамбль в ДМШ №4

Информация

Данная программа "Инструментальный ансамбль" (классическая гитара) для платных образовательных услуг рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 5-18 лет.

Реализация учебного предмета проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 6 человек с возрастными группами:

5-6 лет;

7-10 лет;

11-18 лет.

Количество детей в ансамбле варьируется от двух до шести человек.

Количество занятий в неделю составляет один академический час - 40 минут, в месяц - 4 занятия по одному академическому часу, за год - 36 часов.

Цель программы:

Научить ребенка навыкам игры в ансамбле (классическая гитара) и развить его творческие способности.

Стоимость: 1600 рублей в месяц.