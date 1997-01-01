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Инструментальный ансамбль в ДМШ №4
Цена: 1600 - 1600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация
Данная программа "Инструментальный ансамбль" (классическая гитара) для платных образовательных услуг рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 5-18 лет.
Реализация учебного предмета проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 6 человек с возрастными группами:
- 5-6 лет;
- 7-10 лет;
- 11-18 лет.
Количество детей в ансамбле варьируется от двух до шести человек.
Количество занятий в неделю составляет один академический час - 40 минут, в месяц - 4 занятия по одному академическому часу, за год - 36 часов.
Цель программы:
Научить ребенка навыкам игры в ансамбле (классическая гитара) и развить его творческие способности.
Стоимость: 1600 рублей в месяц.
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Стаж 39 летОтзывов: 1Стаж 39 летОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж 32 годаОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж 14 летОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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