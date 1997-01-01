Интеллектика ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал умнее? Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как при физических тренировках. Если ребенок решает посильные и интересные головоломки постоянно, он не теряется при столкновении с трудными задачами, действует активно, самостоятельно находит верные решения.

Данный курс объединил в себе лучшие методики интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. Не нужно выбирать, что именно развивать — технические или гуманитарные наклонности. Мы не выбираем – мы развиваем «все и сразу».

Мы стремимся дать ребенку современное образование, то — чему не учит школа, то- что повысит его успеваемость и успешность.

Курс «Интеллектика» для младших школьников построен так, чтобы процесс обучения был увлекательным и интересным. Ребятам предстоит путешествие по сказочной стране, на протяжении которого они будут решать различные задачи для повышения интеллектуального потенциала.

Возраст учеников: 6-8 лет.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.