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        Интеллектика ЦКТ «Идвен»

        Интеллектика ЦКТ «Идвен»

        Развитие детей Развитие интеллекта
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 2500
        Возраст: 6 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 7
        • +7 (4212) 637-152
        • +7 (914) 182-05-39
        Информация

        Описание:

        Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал умнее? Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как при физических тренировках. Если ребенок решает посильные и интересные головоломки постоянно, он не теряется при столкновении с трудными задачами, действует активно, самостоятельно находит верные решения.

        Данный курс объединил в себе  лучшие методики  интеллектуального развития  детей  младшего школьного возраста. Не нужно выбирать, что именно развивать — технические или гуманитарные наклонности.  Мы не выбираем – мы развиваем «все и сразу».
        Мы стремимся дать ребенку современное образование, то — чему не учит школа, то- что повысит его успеваемость и успешность.

        Курс «Интеллектика» для младших школьников  построен так, чтобы процесс обучения был увлекательным и интересным. Ребятам предстоит путешествие по сказочной стране, на протяжении которого они будут решать различные задачи для повышения интеллектуального потенциала.

        Возраст учеников: 6-8 лет.

        Частота занятий:  1 раз в неделю.

        Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.

        Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.

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