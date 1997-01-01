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Интеллектика ЦКТ «Идвен»
Адреса
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал умнее? Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как при физических тренировках. Если ребенок решает посильные и интересные головоломки постоянно, он не теряется при столкновении с трудными задачами, действует активно, самостоятельно находит верные решения.
Данный курс объединил в себе лучшие методики интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. Не нужно выбирать, что именно развивать — технические или гуманитарные наклонности. Мы не выбираем – мы развиваем «все и сразу».
Мы стремимся дать ребенку современное образование, то — чему не учит школа, то- что повысит его успеваемость и успешность.
Курс «Интеллектика» для младших школьников построен так, чтобы процесс обучения был увлекательным и интересным. Ребятам предстоит путешествие по сказочной стране, на протяжении которого они будут решать различные задачи для повышения интеллектуального потенциала.
Возраст учеников: 6-8 лет.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 2 академических часа. Объем курса — 64 ак. часов.
Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.
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