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        Интоника в центре «Колибри»

        Интоника в центре «Колибри»

        Развитие детей
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 1 - 3 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 9
        • +7 (4212) 700-116
        • +7 (4212) 242-304
        Информация

        Описание: Общение с маленьким ребёнком – это всегда радость. Но эта радость зачастую сопряжена с массой проблем и забот, волнений и переживаний. Вырастить здорового и развитого ребёнка можно только тогда, когда есть возможность действовать чутко и творчески. Многих родителей, имеющих маленьких детей или планирующих рождение ребёнка, беспокоят сегодня серьёзные вопросы: как научиться понимать своего ребёнка и ладить с ним? Как помочь малышу пробудить его творческие способности и выразить их? Как разобраться в обилии развивающих методик и выбирать из них ту, которая лучше всего подходит именно вашему ребёнку?

        Учёные утверждают, что возраст детей с 1 года до 3 лет является важным, т.к. именно в этот момент времени происходит интенсивное развитие всех систем организма и те знания, умения, навыки, которые будут вложены в ребёнка в дальнейшем будут развиваться в более быстром темпе. После рождения ребёнка и до трёх лет обучение идет по программе "Интоника" (интонационно-двигательное общение матери и ребёнка. Цель интоники - создание условий для наиболее полного раскрытия психических и физических способностей, для формирования здоровой личности ребёнка. Интоника включает в себя три части в соответствии с возрастом ребёнка: 1-й год жизни - голосо-двигательная гимнастика; 2-й год жизни - сенсорно-эмоциональная гимнастика; 3-й год жизни - образно-логическая гимнастика. Ребёнок в раннем возрасте неразрывно связан со взрослыми, только через общение с ними он постигает окружающий мир, получает необходимую информацию, вырабатывает навыки поведения.

        Отличительной особенностью данной программы от других является то, что здесь у ребёнка зрительное восприятие подкрепляется не просто слуховым сопровождением, а музыкальным, тактильным и двигательным сопровождениями. На занятиях дети знакомятся с различными упражнениями, направленными на интеллектуальное, эмоциональное, психологическое и физическое развитие ребёнка.                Эта методика опирается на дозированный эмоционально-дыхательный тренинг; игру на детских музыкальных инструментах; ритмическую гимнастику; нейромассаж; пение; танец; рисование и многое другое. В результате занятий улучшается внешняя функция дыхания и движения, ребёнок начинает чётче и быстрее говорить, кругозор ребёнка расширяется и социальная адаптация происходит лучше.

        В процессе занятий используются все три фактора воздействия музыки на организм ребёнка:

        • психо-эстетический (ассоциации, эмоции, образный ряд);

        • физиологический (функциональный, с помощью которого можно тренировать отдельные функции организма);

        • вибрационный (вибрации, как физическое явление, оказывают вибрационное воздействие на органы и системы, активизируя различные биохимические процессы в них).

        Важным инструментом музыкального воздействия в методе является голос (пение), который выступает в качестве инструмента эмоционального дыхательного тренинга матери и ребёнка.  Данный тренинг направлен на активизацию жизнедеятельности организма ребёнка под влиянием музыки, речи, дыхательных упражнений и движений; формирование ранних эмоциональных реакций, адекватно воспринимаемых раздражителем; формирование первичных связей между звуками музыки, звуками речи, эмоциями, дыханием и движением.

        В конечном счёте этот метод направлен на эмоциональную регуляцию дыхания, которая является одним из важнейших механизмов нормального развития ребёнка.

        Возраст учеников: от 1 до 3 лет.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Форма одежды: повседневная.

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