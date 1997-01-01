Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"

Информация

Направленность: художественная.

Основа: платная.

Программа предназначена для детей: 11-18 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

Основные формы проведения занятий: групповые.

Режим работы: ВТ 19-00 до 21-00; ВС 18-00 до 21-00.

Особенность программы: направление ирландских танцев является в России абсолютно новым и получило распространение только в последние годы. Знания и навыки, полученные учащимися в процессе занятий, позволяют им участвовать в соревнованиях по ирландскому танцу, в частности, Moscow Feis, а также выступать в показательных номерах в концертных программах.

Ожидаемый результат – обучающийся:

знает основы ирландского танца c опорой на содержательный и выразительный музыкальный материал;

умеет исполнять основные движения ирландского танца;

знает основные стили и музыкальные размеры ирландских танцев, умеет отличать данные размеры на слух (рил- 4/4, Джиг- 6/8, Слип джиг-9/8, Хорнпайп 12/8);

применяет полученные навыки в творческой жизни, в школе или институте, выступая на различных конкурсах, тем самым реализуя свой потенциал;

имеет хорошую физическую форму.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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