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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (914) 197-68-06
- +7 (909) 841-87-92
Информация
Направленность: художественная.
Основа: платная.
Программа предназначена для детей: 11-18 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Основные формы проведения занятий: групповые.
Режим работы: ВТ 19-00 до 21-00; ВС 18-00 до 21-00.
Особенность программы: направление ирландских танцев является в России абсолютно новым и получило распространение только в последние годы. Знания и навыки, полученные учащимися в процессе занятий, позволяют им участвовать в соревнованиях по ирландскому танцу, в частности, Moscow Feis, а также выступать в показательных номерах в концертных программах.
Ожидаемый результат – обучающийся:
- знает основы ирландского танца c опорой на содержательный и выразительный музыкальный материал;
- умеет исполнять основные движения ирландского танца;
- знает основные стили и музыкальные размеры ирландских танцев, умеет отличать данные размеры на слух (рил- 4/4, Джиг- 6/8, Слип джиг-9/8, Хорнпайп 12/8);
- применяет полученные навыки в творческой жизни, в школе или институте, выступая на различных конкурсах, тем самым реализуя свой потенциал;
- имеет хорошую физическую форму.
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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