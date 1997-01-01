Искусственный интеллект в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание: искусственный интеллект – один из самых быстрорастущих и повсеместно использующихся сегментов ИТ-индустрии. Сегодня это направление способно дать понимание окружающего мира, его законов и правил, по которым мы взаимодействуем с цифровой средой, дать возможность ориентироваться в современных тенденциях и развить навыки не только креативности, но и логики, математики, критического мышления, изучить работу с большими данными и возможности создавать помощников из подручных материалов.

Возраст обучающихся: от 13 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.