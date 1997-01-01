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Искусственный интеллект в ЦЦО «IT-куб»
Цена: Бесплатно
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание: искусственный интеллект – один из самых быстрорастущих и повсеместно использующихся сегментов ИТ-индустрии. Сегодня это направление способно дать понимание окружающего мира, его законов и правил, по которым мы взаимодействуем с цифровой средой, дать возможность ориентироваться в современных тенденциях и развить навыки не только креативности, но и логики, математики, критического мышления, изучить работу с большими данными и возможности создавать помощников из подручных материалов.
Возраст обучающихся: от 13 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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