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"Искусство жизни" в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Занятие по этикету, этике, экологии учат детей нравственным нормам поведения, умению налаживать гармоничные отношения с людьми, природой. Они приобщают детей к богатству человеческой культуры. Занятия прикладным творчеством(флористикой) развивают художественный, эстетический вкус ребенка, учат видеть и творить красоту своими руками.
Цель программы: способствовать формированию гармонично развитой личности, умеющей жить в согласии с окружающим миром, природой.
Возраст: 7-10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 22
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