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История изобразительного искусства в ДШИ №7
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: уроки истории изобразительного искусства в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся создавать что-то своими руками.
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