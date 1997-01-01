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"ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 5 -14 лет
Срок реализации программы – 7 лет
Режим проведения занятий - два раза в неделю по 1,5 часа (1 г. обучения.), 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 год обучения), 1 раза в неделю 2часа - индивидуальные
Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные
Ожидаемый результат – приобщаются к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических навыков изобразительного творчества, получение базового систематизированного образования по ИЗО,основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
После завершения основного курса изучения программы у учащихся есть возможность построения индивидуального маршрута в выбранной им области ИЗО.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»От 5 до 8 лет От 3000 руб Частная
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Графические истории в мастерской «Палуба»От 8 до 12 лет От 700 руб Частная
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ИЗО-студия в ДСЦ "ЮниCLUB"От 5 до 10 лет Частная
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Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"От 1 до 8 лет От 500 до 1200 руб Частная
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Направление "Живопись" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Я все могу нарисовать" в ДМШ №4От 6 до 8 лет От 1400 руб Государственная
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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Digital графика и скетчинг ТС «Ostage»От 4 до 18 лет От 1000 до 1200 руб Частная
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Курс «Штурманы» в мастерской «Палуба»От 13 до 16 лет От 700 руб Частная
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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла"От 6 до 14 лет Бесплатно Государственная
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