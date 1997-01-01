"ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 5 -14 лет

Срок реализации программы – 7 лет

Режим проведения занятий - два раза в неделю по 1,5 часа (1 г. обучения.), 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 год обучения), 1 раза в неделю 2часа - индивидуальные

Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные

Ожидаемый результат – приобщаются к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических навыков изобразительного творчества, получение базового систематизированного образования по ИЗО,основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

После завершения основного курса изучения программы у учащихся есть возможность построения индивидуального маршрута в выбранной им области ИЗО.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске