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        "ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение"

        "ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение"

        Количество преподавателей: 1
        Изобразительное искусство
        Рейтинг: 8.7
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 5 - 14 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987 , вахта
        • +7 (4212) 389-622 , директор
        Информация

        Программа предназначена для детей – 5 -14 лет

        Срок реализации программы – 7 лет

        Режим проведения занятий - два раза в неделю по 1,5 часа (1 г. обучения.), 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 год обучения), 1 раза в неделю 2часа - индивидуальные

        Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные

        Ожидаемый результат – приобщаются к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических навыков изобразительного творчества, получение базового систематизированного образования по ИЗО,основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика

        Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

        После завершения основного курса изучения программы у учащихся есть возможность построения индивидуального маршрута в выбранной им области ИЗО.

        Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать.  Способствует раскрытию талантов  Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству  в Хабаровске

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