Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО-студия «Кисточка» в ДК Профсоюзов
Цена: От 800
Возраст: 4 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Основная цель занятий – развитие художественно-творческих способностей детей. Обучение рисованию – это не просто освоение разных техник, это еще воспитание характера: усидчивости, старания, терпения, аккуратности, трудолюбия. Все эти навыки, полученные на уроках изо-студии, останутся в детях на всю жизнь, внеся яркий след в характер ребенка.
участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:
дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):
Расписание работы: среда, суббота, воскресенье.
Возраст учеников: от 4 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
-
Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»От 8 до 10 лет От 700 руб Частная
-
Курс «Штурманы» в мастерской «Палуба»От 13 до 16 лет От 700 руб Частная
-
Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»От 5 до 8 лет От 3000 руб Частная
-
Графические истории в мастерской «Палуба»От 8 до 12 лет От 700 руб Частная
-
Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 960 руб Государственная
-
Изобразительно искусство в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Арт-студия «Жираф» в ДК ПрофсоюзовОт 7 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Подготовительная группа «Солнышко» в ДК ПрофсоюзовОт 3 до 7 лет От 800 руб Частная
-
Секция «Архи-дети» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 7 лет Государственная
Загрузка комментариев...