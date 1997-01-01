ИЗО-студия «Кисточка» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Основная цель занятий – развитие художественно-творческих способностей детей. Обучение рисованию – это не просто освоение разных техник, это еще воспитание характера: усидчивости, старания, терпения, аккуратности, трудолюбия. Все эти навыки, полученные на уроках изо-студии, останутся в детях на всю жизнь, внеся яркий след в характер ребенка.

участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:

дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):

Расписание работы: среда, суббота, воскресенье.

Возраст учеников: от 4 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.