ИЗО студия в центре «Колибри»

Информация

Описание: Изо студия для детей – место, где вашему ребенку комфортно, интересно, где искренне радуются его достижениям и помогают развить творческие способности.

Программа включает:

· Рисунок

· Живопись

· Лепка

· Художественное конструирование

(основы дизайна)

· Аппликация

· Нетрадиционные виды творчества

Возраст учеников: от 2 до 12 лет.