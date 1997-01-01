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ИЗО студия в центре «Колибри»
Цена: Цена не указана
Возраст: 2 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Большая, 9
- +7 (4212) 700-116
- +7 (4212) 242-304
Информация
Описание: Изо студия для детей – место, где вашему ребенку комфортно, интересно, где искренне радуются его достижениям и помогают развить творческие способности.
Программа включает:
· Рисунок
· Живопись
· Лепка
· Художественное конструирование
(основы дизайна)
· Аппликация
· Нетрадиционные виды творчества
Возраст учеников: от 2 до 12 лет.
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