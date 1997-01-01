ИЗО-студия в центре "Апельсин"

Информация

Каждый ребенок уникален и не повторим. Мы поможем вам расскрыть и развить способности дарования вашего ребенка, вырастить свободного, целеустремленного, уверенного в себе человека, научить вашего малыша думать, творить и созидать, творчески подходить к самым тяжелым и скучным заданиям.

Работа детского центра "Апельсин" направлена на индивидуальный подход в развитии каждого ребенка.

Ребенок - это целый мир под названием "Я", в ктотором много интересного и не известного.

Мы предлагаем:

занятия для детей от шести месяцев до семи лет;

развивающие занятия, методики раннего развития, комплексную подготовку к школе;

песочную терапия, английский язык, психолога, логопеда;

веселые праздники и дни рождения, утренники;

В педагогическом процессе участвуют все: и дети, и родители, и педагоги.

Только сообща можно добиться высоких результатов.