ИЗО-студия в центре "Апельсин"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Дежнёва, 1
- +7 (4212) 450-143
Хабаровск, Центральный, ул. Панькова, 29Б
- +7 (914) 157-11-37
Информация
Каждый ребенок уникален и не повторим. Мы поможем вам расскрыть и развить способности дарования вашего ребенка, вырастить свободного, целеустремленного, уверенного в себе человека, научить вашего малыша думать, творить и созидать, творчески подходить к самым тяжелым и скучным заданиям.
Работа детского центра "Апельсин" направлена на индивидуальный подход в развитии каждого ребенка.
Ребенок - это целый мир под названием "Я", в ктотором много интересного и не известного.
Мы предлагаем:
- занятия для детей от шести месяцев до семи лет;
- развивающие занятия, методики раннего развития, комплексную подготовку к школе;
- песочную терапия, английский язык, психолога, логопеда;
- веселые праздники и дни рождения, утренники;
В педагогическом процессе участвуют все: и дети, и родители, и педагоги.
Только сообща можно добиться высоких результатов.
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Курс «Красивый почерк» в МЦ «Арлекин»От 6 до 7 лет От 3200 руб Частная
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Секция "Непоседы" в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Частная
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Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
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Секция "Карапузики"в ДЮЦ "Импульс"От 1 до 3 лет Государственная
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Обучение чтению в детском клубе "Я сам"От 5 до 18 лет От 5250 до 5250 руб Частная
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Персональная няняОт 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Развитие речи в центре «Мамина школа»До 7 лет До 3600 руб Частная
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Обучение чтению в РЦ "Детская академия"От 4 до 7 лет От 1700 до 1700 руб Частная
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Секция "Вектор" в ДЮЦ "Восхождение"От 12 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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