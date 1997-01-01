ИЗО-студия в ДСЦ "ЮниCLUB"

Информация

В программе занятий:

обучение живописи и графике;

основам композиции и построения;

освоение различных художественных техник;

знакомство с жанрами натюрморта, портрета, пейзажа, композиции на свободную и заданную тему.

Возраст учащихся: от 5 лет.

Основа: платная.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске.