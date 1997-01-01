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ИЗО-студия в ДСЦ "ЮниCLUB"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 707-020
Информация
В программе занятий:
- обучение живописи и графике;
- основам композиции и построения;
- освоение различных художественных техник;
- знакомство с жанрами натюрморта, портрета, пейзажа, композиции на свободную и заданную тему.
Возраст учащихся: от 5 лет.
Основа: платная.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске.
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Секция "Краски времени" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Направление "Рисунок" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Детская художественная школа г. ХабаровскаОт 6 до 17 лет Государственная
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Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"От 1 до 8 лет От 500 до 1200 руб Частная
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Направление "Композиция" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Чудо в красках" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
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Направление "Живопись" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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История изобразительного искусства в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Изобразительно искусство в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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