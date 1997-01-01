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ИЗО-студия в школе "Радость"
Адреса
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
Основная цель занятий — развитие художественно-творческих способностей детей. Обучение рисованию - это не просто освоение разных техник, это еще воспитание характера: усидчивости, старания, терпения, аккуратности, трудолюбия. Все эти навыки, полученные на уроках изо-студии, останутся в детях на всю жизнь, внеся яркие след в характер ребенка.
Возраст: c 3 лет.
Расписание: 2 занятия в неделю по 30 минут
Количество человек в группе: 10
Стоимость: 1500 рублей в месяц.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж 8 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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