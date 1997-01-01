ИЗО-студия в школе "Радость"

Информация

Описание:

Основная цель занятий — развитие художественно-творческих способностей детей. Обучение рисованию - это не просто освоение разных техник, это еще воспитание характера: усидчивости, старания, терпения, аккуратности, трудолюбия. Все эти навыки, полученные на уроках изо-студии, останутся в детях на всю жизнь, внеся яркие след в характер ребенка.

Возраст: c 3 лет.

Расписание: 2 занятия в неделю по 30 минут

Количество человек в группе: 10

Стоимость: 1500 рублей в месяц.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске