ИЗО в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание: обучение основам изобразительного искусства.

Возраст: с 4 лет.

Стоимость: 1600 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске