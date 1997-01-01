Изобразительно искусство в ДШИ №5

Информация

Описание: обучение основам изобразительного искусства.

Возраст: с 6 лет.

Программа обучения : 7 лет.

Стоимость: бесплатно.

Маериалы на урок ИЗО : Бумага, кисти, краски акварельные, гуашь, графические материалы, ножницы, емкость для воды.

Количество человек в группе : 10

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске