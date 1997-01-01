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Изобразительно искусство в ДШИ №5
Адреса
- +7 (4212) 261-609
Информация
Описание: обучение основам изобразительного искусства.
Возраст: с 6 лет.
Программа обучения : 7 лет.
Стоимость: бесплатно.
Маериалы на урок ИЗО : Бумага, кисти, краски акварельные, гуашь, графические материалы, ножницы, емкость для воды.
Количество человек в группе : 10
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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