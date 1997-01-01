Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

Изобразительное искусство – основа художественного развития детей. На уроках рисования дети постигают связь искусства с повседневной жизнью каждого человека, учатся излагать свои мысли, фантазии и представления на бумаге.

Возраст: с 6-7 до 14 лет.

Основа: бюджетная.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске