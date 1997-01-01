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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Изобразительное искусство – основа художественного развития детей. На уроках рисования дети постигают связь искусства с повседневной жизнью каждого человека, учатся излагать свои мысли, фантазии и представления на бумаге.
Возраст: с 6-7 до 14 лет.
Основа: бюджетная.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж 29 летОтзывов: 1
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