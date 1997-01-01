Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Цель программы – создание условий для развития и совершенствования творческих

способностей учащихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Направление: художественное.

Возраст: 6-15 лет.

Основа: платная/бесплатная.

Нормативный срок освоения: 7-9 лет.

Количество человек в группе : 10.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске