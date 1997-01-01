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Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"
Адреса
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Цель программы – создание условий для развития и совершенствования творческих
способностей учащихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Направление: художественное.
Возраст: 6-15 лет.
Основа: платная/бесплатная.
Нормативный срок освоения: 7-9 лет.
Количество человек в группе : 10.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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