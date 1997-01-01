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Детская художественная школа г. Хабаровска
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 26
- +7 (4212) 313-126
Информация
Описание: занятия по изобразительному искусству.
Возраст: с 6 лет.
Принадлежности: приобретаются самостоятельно.
Количество человек в группе : 15
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях дети знакомятся с искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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Секция "Рисовалки-клеялки" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
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Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Рисунок с стиле аниме и фэнтези в ТС «Ostage»От 4 до 18 лет От 1000 до 1200 руб Частная
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Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"От 1 до 8 лет От 500 до 1200 руб Частная
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Секция "Я все могу нарисовать" в ДМШ №4От 6 до 8 лет От 1400 руб Государственная
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Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»От 8 до 10 лет От 700 руб Частная
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Секция "Чудо в красках" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Арт-студия" в ФК "Наутилус"От 3 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Направление "Композиция" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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